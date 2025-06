Nuoto di fondo, 35 atleti a seconda prova open Capri-Napoli

Dopo il debutto a Torre del Greco, le prove open della Capri-Napoli 2025 tornano nel loro scenario naturale. Venerdì 20 giugno è infatti prevista la seconda delle quattro gare che precedono la competizione ufficiale, quest'anno in programma sabato 6 settembre. Numeri importanti anche questa volta: sono infatti 35 i nuotatori iscritti (29 uomini e sei donne), in rappresentanza di sette nazioni e quattro continenti: oltre a quelli provenienti da ogni parte d'Italia, saranno al via nuotatori di Argentina, Australia, India, Romania, Spagna e Turchia, suddivisi tra Solo (nove in tutto) e staffette (cinque i team che si sfideranno lungo i 36 chilometri). Partenza alle 9 dalla zona di Marina Grande a Capri, arrivo nelle acque antistanti il Circolo Canottieri al Molosiglio, grazie al sostegno del presidente Giancarlo Bracale. Tra le curiosità della prova di venerdì, da segnalare la presenza dell'argentino Claudio Plit, vincitore quattro volte nelle acque del Golfo di Napoli, atleta che fino a tre anni fa deteneva il record di presenze (ben quindici) alla competizione ufficiale, primato poi ceduto al connazionale Damian Blaum. Plit dal canto suo, contando anche le prove non ufficiali, è colui che vanta il maggior numero di presenze alla Capri-Napoli: ben 22, collezionate in sei differenti decadi (dagli anni '70 ai giorni nostri). Soddisfatto l'organizzatore Luciano Cotena della Società Eventualmente eventi & comunicazione: "Le competizioni open - afferma - crescono sempre più in termini di interesse e presenze. E il fatto che tanti campioni del passato, capaci di lasciare un segno nella storia mondiale del nuoto in acque libere, ritornino con propri atleti, rendendosi ambasciatori della Capri-Napoli del mondo, è un ulteriore segno di prestigio della competizione. Quest'anno nelle prove open si sfiorano le 140 presenze, in rappresentanza di tutti i continenti. E dire che per le gare del 2026, per le quali sono già aperte le pre-iscrizioni, al momento ci sono già due date sold out".