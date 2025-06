Livigno: -1 settimana ad Above | The Bike Experience

Il conto alla rovescia è cominciato: manca solo una settimana ad Above | The Bike Experience, l’evento messo in scena da Livigno Next e Movestro, cuore progettuale di IBF - Italian Bike Festival, che celebra la bicicletta là dove offre il meglio di sé: tra strade di montagna, trail panoramici e itinerari mozzafiato.



Dal 20 al 22 giugno, Livigno si trasforma in un campo base per chi sulla bici cerca molto più di una pedalata: 40 espositori confermati, test ride gratuiti, clinic tecniche, social ride e ospiti d’eccezione, come Mario Cipollini, Eva Lechner ed Elia Viviani. Above | The Bike Experience non è una semplice fiera: è un’esperienza da costruire in sella, in uno dei territori più iconici per chi pedala, meta prediletta da atleti, team e brand internazionali per la bellezza paesaggistica, i 3200 chilometri di percorsi mappati dal GPS, l’altitude training e la qualità delle strutture.