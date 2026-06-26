Dopo Sinner e Antonelli un altro italiano domina il mondo: Fioravanti è numero uno nel surf

Il 14 giugno ha ottenuto la sua prima vittoria in carriera in una tappa del World Tour, il massimo circuito internazionale, domando il mare di El Salvador. Oggi, 26 giugno, tra le onde brasiliane di Saquarema, l'asso capitolino ha chiuso in seconda posizione alle spalle dell'idolo locale Yago Dora, campione in carica. Per Fioravanti, che ha rappresentato l'Italia anche a Tokyo 2021 e Parigi 2020, è il settimo podio in carriera. La storia, però, l'aveva già scritta con la vittoria in semifinale contro il padrone di casa João Chianca, un successo che gli ha consentito di volare in testa alla classifica generale. Prossimo appuntamento a Tahiti dall'8 al 18 agosto, con Fioravanti che indosserà per la prima volta la maglia gialla di leader.