Leclerc: "Sono sette anni che quando piove ci manca il passo"

"Quando piove non abbiamo il passo. Sono sette anni che abbiamo questo problema. Non lo so, ho provato di tutto. Ho sempre guidato bene sul bagnato, ma da quando sono in Ferrari non ho più trovato il feeling". Lo ha detto Charles Leclerc a Sky Sport dopo le qualifiche del Gp di Las Vegas, dove ha ottenuto il nono posto ma con quasi due secondi di distacco dall'autore della pole position, Lando Norris con la McLaren. "Ogni volta che piove sappiamo già cosa aspettarci. È veramente difficile da capire", ha aggiunto il pilota della Ferrari, che in successive dichiarazioni diffuse dal team è tornato sulla questione: "È stata una qualifica davvero impegnativa oggi, in cui abbiamo faticato con il poco grip. La nostra vettura - ha proseguito Leclerc - soffre in queste condizioni ed è molto difficile trovare il modo di mantenere una finestra di aderenza abbastanza ampia per poter lottare con i nostri rivali. È frustrante, ma continueremo a fare tutto il possibile per trovare una soluzione". "La gara di domani dovrebbe essere asciutta, quindi le condizioni saranno nuovamente diverse - ha detto ancora il monegasco -. Oggi avevamo un assetto con carico piuttosto elevato, e questo potrebbe influire sulla nostra velocità di punta in gara. Cercheremo comunque di sfruttare al massimo ciò che abbiamo, e spero di fare una buona partenza e riuscire a guadagnare posizioni".