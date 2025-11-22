Logo SportMediaset

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy

Leclerc: "Sono sette anni che quando piove ci manca il passo"

22 Nov 2025 - 13:05

"Quando piove non abbiamo il passo. Sono sette anni che abbiamo questo problema. Non lo so, ho provato di tutto. Ho sempre guidato bene sul bagnato, ma da quando sono in Ferrari non ho più trovato il feeling". Lo ha detto Charles Leclerc a Sky Sport dopo le qualifiche del Gp di Las Vegas, dove ha ottenuto il nono posto ma con quasi due secondi di distacco dall'autore della pole position, Lando Norris con la McLaren. "Ogni volta che piove sappiamo già cosa aspettarci. È veramente difficile da capire", ha aggiunto il pilota della Ferrari, che in successive dichiarazioni diffuse dal team è tornato sulla questione: "È stata una qualifica davvero impegnativa oggi, in cui abbiamo faticato con il poco grip. La nostra vettura - ha proseguito Leclerc - soffre in queste condizioni ed è molto difficile trovare il modo di mantenere una finestra di aderenza abbastanza ampia per poter lottare con i nostri rivali. È frustrante, ma continueremo a fare tutto il possibile per trovare una soluzione". "La gara di domani dovrebbe essere asciutta, quindi le condizioni saranno nuovamente diverse - ha detto ancora il monegasco -. Oggi avevamo un assetto con carico piuttosto elevato, e questo potrebbe influire sulla nostra velocità di punta in gara. Cercheremo comunque di sfruttare al massimo ciò che abbiamo, e spero di fare una buona partenza e riuscire a guadagnare posizioni". 

Ultimi video

00:23
MCH NHL CHE BOTTA CONTRO LA BALAUSTRA MCH

Romanov, che botta contro la balaustra

02:03
DICH VOLANDRI POST VITTORIA21/11 DICH

Volandri: "Mai vista una cosa simile, Flavio ci ha messo il cuore"

02:30
DICH COBOLLI POST VITTORIA 21/11 DICH

Cobolli: "Felice, stanco ed emozionato"

01:18
DICH BERRETTINI POST VITTORIA 21/11 DICH

Berrettini: "Prestazione molto buona. Importa vincere"

01:33
L'ultima di Petrosyan

L'ultima di Petrosyan

00:59
Coppa Davis live

Coppa Davis live

01:41
Oggi Italia-Belgio

Oggi Italia-Belgio

00:55
'OPERA D'ARTE PER CELEBRARE LO SPIRITO OLIMPICO: OSPEDALE NIGUARDA MCH

A Niguarda un'opera d'arte per celebrare lo spirito olimpico

01:46
Coppa Davis a Bologna

Coppa Davis a Bologna

02:18
DICH FELICIANO LOPEZ (DIR. FINALS COPPA DAVIS) 19/11 DICH

Feliciano Lopez: "Il lavoro della Federtennis italiana è stato enorme"

03:38
DICH VOLANDRI POST AUSTRIA 19/11 DICH

Volandri: "Cobolli ha avuto un approccio strepitoso, Berrettini è fatto per giocare in Davis"

01:42
DICH PALLADINO PER SITO 19 11

Palladino: "Aspettavo l'Atalanta perché è un top club, siamo sulla stessa lunghezza d'onda"

02:57
DICH COBOLLI POST AUSTRIA 19/11 DICH

Cobolli: "Quando metto questa maglia mi trasformo"

01:25
DICH BERRETTINI POST AUSTRIA 19/11 DICH

Berrettini: "Grande emozione e grande gioia, nel totale una buonissima partita"

01:57
MCH BERRETTINI-BELINELLI COPPA DAVIS MCH

Berrettini-Belinelli, incontro tra giganti a Bologna

00:23
MCH NHL CHE BOTTA CONTRO LA BALAUSTRA MCH

Romanov, che botta contro la balaustra

I più visti di Altri Sport

DICH PALLADINO PER SITO 19 11

Palladino: "Aspettavo l'Atalanta perché è un top club, siamo sulla stessa lunghezza d'onda"

DICH COBOLLI POST VITTORIA 21/11 DICH

Cobolli: "Felice, stanco ed emozionato"

Coppa Davis a Bologna

Coppa Davis a Bologna

MCH BERRETTINI-BELINELLI COPPA DAVIS MCH

Berrettini-Belinelli, incontro tra giganti a Bologna

DICH BERRETTINI POST AUSTRIA 19/11 DICH

Berrettini: "Grande emozione e grande gioia, nel totale una buonissima partita"

DICH VOLANDRI POST AUSTRIA 19/11 DICH

Volandri: "Cobolli ha avuto un approccio strepitoso, Berrettini è fatto per giocare in Davis"

Altri Sport ora per ora
Vedi tutti
13:05
Leclerc: "Sono sette anni che quando piove ci manca il passo"
12:01
Sci, cdm: Mcgrath guida slalom Guergl, l'azzurro Vinatzer decimo
11:01
Nba: Thunder inarrestabili, vincono Toronto e Denver
09:55
L'ultramaratoneta De Rosa campione del mondo 2025
20:38
Maccabi-Virtus, bombe carta e idranti in centro a Bologna