Leclerc: "Ferrari in corsa per vittoria in Messico? Mai dire mai"

"Ricordo molto bene l'anno scorso, quando Carlos (Sainz, ndr) è stato davvero molto forte per tutto il weekend, ed è stato difficile per me avvicinarmi, ma al momento non sembra molto probabile che lotteremo per la vittoria questo weekend. Ma mai dire mai". Così il pilota della Ferrari Charles Leclerc parlando con la stampa in vista del Gran Premio del Messico. La Ferrari è terza nella classifica costruttori, già vinta dalla McLaren, ma ha solo tre punti di vantaggio sulla Red Bull. "L'anno scorso è stato un weekend molto positivo per la squadra in Messico. Spero che possiamo replicarlo, ma ho la sensazione che siamo più lontani rispetto all'anno scorso", ha aggiunto. "In questa stagione sarà molto difficile vincere una gara senza che accadano cose strane", ha infine ammesso Leclerc.