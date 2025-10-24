Logo SportMediaset

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy

Leclerc: "Ferrari in corsa per vittoria in Messico? Mai dire mai"

24 Ott 2025 - 09:28

"Ricordo molto bene l'anno scorso, quando Carlos (Sainz, ndr) è stato davvero molto forte per tutto il weekend, ed è stato difficile per me avvicinarmi, ma al momento non sembra molto probabile che lotteremo per la vittoria questo weekend. Ma mai dire mai". Così il pilota della Ferrari Charles Leclerc parlando con la stampa in vista del Gran Premio del Messico. La Ferrari è terza nella classifica costruttori, già vinta dalla McLaren, ma ha solo tre punti di vantaggio sulla Red Bull. "L'anno scorso è stato un weekend molto positivo per la squadra in Messico. Spero che possiamo replicarlo, ma ho la sensazione che siamo più lontani rispetto all'anno scorso", ha aggiunto. "In questa stagione sarà molto difficile vincere una gara senza che accadano cose strane", ha infine ammesso Leclerc.

Ultimi video

01:34
Novara solo al tie break

Novara solo al tie break

00:33
DICH SINNER POST COBOLLI DICH

Sinner: "Bravo Cobolli, gran talento. Io non do nulla per scontato"

01:31
Poster di Milano-Cortina

Poster di Milano-Cortina

01:12
Marta Bassino operata

Marta Bassino operata

01:20
Vienna: Sinner facile

Vienna: Sinner facile

00:40
DICH GULLI CURATORE TRIENNALE 22/10 DICH

Milano-Cortina, Gulli: "In Triennale perché lo sport è cultura e arte"

01:47
MCH POSTER OLIMPICO MILANO CORTINA 22/10 MCH

Ecco i poster ufficiali dei Giochi Olimpici di Milano Cortina 2026

01:36
DICH DE MAIO MILANO CORTINA 22/10 DICH

Milano-Cortina, l'entusiasmo di De Maio: "Il mondo della cultura celebrerà lo sport, i valori olimpici e paralimpici""

00:40
DICH VARNIER AD MILANO CORTINA 22/10 DICH

Milano-Cortina, Varnier: "I poster rappresentano bene l'Italia che vogliamo raccontare"

01:35
Premio Scopigno-Pulici

Premio Scopigno-Pulici

01:43
Volley, superlega al via

Volley, superlega al via

00:41
DICH TREVISANI SU SINNER DICH

Trevisani su Sinner: "C'è dispiacere ma è giusto il riposo se non diventa un'abitudine"

01:27
Sinner dice no alla Davis

Sinner dice no alla Davis

01:45
Sinner diventa un caso

Sinner diventa un caso

00:31
DICH MASTRIA SU SINNER DICH

Mastria su Sinner: "Scelta da rispettare, l'Italia può difendere la Davis anche senza di lui"

01:34
Novara solo al tie break

Novara solo al tie break

I più visti di Altri Sport

DICH SINNER POST COBOLLI DICH

Sinner: "Bravo Cobolli, gran talento. Io non do nulla per scontato"

Morto a 29 anni il gran maestro di scacchi Daniel Naroditsky, giallo sulla causa del decesso

Sinner diventa un caso

Sinner diventa un caso

Sinner dice no alla Davis

Sinner dice no alla Davis

Colluttazione con polizia: muore ex atleta nero 36enne della Nfl

DICH TREVISANI SU SINNER DICH

Trevisani su Sinner: "C'è dispiacere ma è giusto il riposo se non diventa un'abitudine"

Altri Sport ora per ora
Vedi tutti
10:38
Basket, agguato al bus: Metsola condanna "atto criminale ingiustificabile"
10:01
Tennis: Rybakina si prende l'ultimo posto per Wta Finals
09:28
Leclerc: "Ferrari in corsa per vittoria in Messico? Mai dire mai"
08:24
Nba: Billups rilasciato, silenzio stampa lasciando il tribunale di Portland
08:19
Nba: vittorie ai supplementari per Oklahoma e Golden State