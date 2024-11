LAVORI AL PADOVANI, L'UNIONE RUGBY FIRENZE SI SPOSTA A CENTRO ASTORI

La giunta comunale di Firenze ha approvato la delibera dell'assessora allo Sport Letizia Perini per lo spostamento, al centro Davide Astori, delle attività dello stadio Padovani, impianto che nei prossimi mesi sarà interessato dai lavori di riqualificazione. Si tratta di investimento di quasi 350mila euro. Il centro è suddiviso in due aree: una costituita dalle palazzine di servizio che servono alla ditta appaltatrice dei lavori di ristrutturazione dello stadio Franchi, l'altra con campi calcio e palestra da destinare alle attività sportive di base del territorio. Il campo in erba naturale è quello scelto per ospitare l'attività del rugby della massima serie in attesa dell'esecuzione dei lavori di riqualificazione del Padovani. "Questa delibera è la dimostrazione che va avanti la riqualificazione dell'area di Campo Marte con un costante dialogo e lavoro con le realtà sportive, e sociali, del territorio - sottolinea in una nota Perini -. Durante i lavori allo stadio Padovani sarà utilizzato dal rugby, in particolare dalla prima squadra dell'Unione Rugby Firenze. Una volta concluso l'intervento al padovani, l'impianto sportivo rimarrà a disposizione della città". Il progetto, si spiega dal Comune, prevede la realizzazione di un impianto di illuminazione che rispetti gli standard previsti sia dal regolamento tecnico della federazione italiana rugby per l'attività agonistica nazionale che dalle norme Coni per l'impiantistica sportiva per l'attività agonistica a livello nazionale. Saranno installati "proiettori a led ad alta efficienza" su quattro torri faro sistemate sui lati lunghi dell'area di gioco.