Cortina d'Ampezzo si candida a ospitare l'ultima apparizione agonistica di Federica Brignone. Dopo l'annuncio del ritiro dalle competizioni, motivato dai persistenti dolori alla gamba, la campionessa valdostana aveva manifestato il desiderio di aprire il cancelletto un'ultima volta. Un appello raccolto da Cortina Ski World Cup, che sui social ha pubblicato una foto della sciatrice trionfante nel parterre dell'Olympia delle Tofane dopo il successo in superG del gennaio 2025. "Ora che hai raccontato di voler aprire il cancelletto un'ultima volta, speriamo che sia proprio quello della Cortina Ski World Cup. Cortina ti aspetta per il saluto della Tigre", il messaggio rivolto alla campionessa. Un invito che guarda alla tappa ampezzana della Coppa del mondo 2026-2027, in calendario dal 15 al 17 gennaio, con due discese libere e un superG. Proprio domenica 17 gennaio potrebbe diventare la data dell'ultimo saluto alle gare della "Tigre di La Salle". Un ritorno in una località speciale per Brignone, che nel febbraio scorso, sulle nevi di Cortina, ha conquistato due ori olimpici, in superG e slalom gigante.