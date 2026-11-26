La Germania, numero 3 nel ranking per nazioni, affronta la Gran Bretagna, numero 11, nel terzo quarto di finale della Davis Cup by Generali - Final 8 2026. Dopo i primi due singolari la sfida è sull'1-1: nel match d'apertura l'inglese Cameron Norrie ha battuto il tedesco Jan-Lennard Struff in tre set per 6-3, 3-6, 6-2. A seguire il numero 1 del mondo, Alexander Zverev, il più anziano ad aver concluso una stagione in vetta al ranking ATP in singolare maschile, ha battuto l'inglese Arthur Fery, n.32 ATP, per 6-3, 6-2. Decisivo sarà il doppio che vedrà opposti gli inglesi Henry Patten/Neal Skupski contro i tedeschi Kevin Krawietz/Tim Puetz.