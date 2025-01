La torinese Amanda Ghezzo agli Winter Youth Olympic Games

Amanda Ghezzo, pattinatrice torinese del 2010 dell'Ice Club Torino, è stata convocata a Yog 2025 - Winter Youth Olympic Games, il Festival olimpico invernale della gioventù europea che si terrà a Bakuriani, in Georgia, dal 9 al 16 febbraio. Ghezzo, due volte campionessa italiana junior, a soli 11 e 12 anni, si è fatta notare fin da piccola per avere eseguito un triplo lutz in gara a soli 10 anni. L'atleta torinese è allenata da Edoardo De Bernardis e Renata Lazzaroni ed è cresciuta fin dagli esordi nelle file dell'Ice Club Torino, sotto la direzione di Claudia Masoero. In Georgia la Ghezzo presenterà un programma lungo sulle note del musical "Chicago". Le coreografie del programma sono di Edoardo De Bernardis. "Siamo molto soddisfatti della convocazione di Amanda per un appuntamento così importante come i Winter Youth Olympic Games. È un'atleta giovanissima e promettente. Si allena da sempre con passione, impegno e dedizione" ha commentato De Bernardis.