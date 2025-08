Leonardo Deplano conquista il pass per la finale dei 50 stile libeto ai Mondiali di nuoto che si stanno svolgendo a Singapore. L'azzurro ha chiuso la sua semifinale con il terzo tempo in 21"59, preceduto dal serbo Andrej Barna (21"45) e il russo Egor Kornev (21"51). Deplano accede con il quinto crono complessivo alla finale che invece sfugge a Lorenzo Zazzeri, settimo nella sua semifinale in 21"87.