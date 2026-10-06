La Formula 2 sbarca in Messico, esordio assoluto nel 2027

06 Ott 2026 - 08:07
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La Formula 2 ha annunciato in conferenza stampa che il Gran Premio del Messico ospiterà per la prima volta una tappa del campionato nel 2027. Le gare si svolgeranno all'Autodromo Hermanos Rodríguez nello stesso fine settimana della Formula 1, fungendo da anticamera all'evento principale e permettendo ai tifosi di assistere all'azione in pista prima della partecipazione di Sergio Pérez. La stagione prevede 14 appuntamenti in diversi continenti, con Città del Messico e Istanbul come novità principali. Il direttore esecutivo della Fia Formula 2, Bruno Michel, ha affermato che l'approdo nel Paese "avvicinerà la categoria a nuove audience e amplierà la varietà di circuiti". La gara si disputerà in ottobre, prima della chiusura prevista in Qatar e ad Abu Dhabi. L'inclusione del circuito rappresenta un'opportunità inedita per talenti come Rafael Villagómez e Noel León. Il direttore generale dell'evento, Federico González Compeán, ha infatti evidenziato che l'appuntamento "permetterà ai giovani piloti messicani di competere davanti alla loro tifoseria". Il fine settimana offrirà inoltre maggiore visibilità ai percorsi formativi propedeutici alla massima serie dell'automobilismo.

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