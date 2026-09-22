Motociclismo, Aprilia RS 660 campione 2026 con Filippo Bianchi nel CIV Sportbike

Nel quinto e penultimo round stagionale in scena a Cremona, il talento nato nel 2005 del team MMP Velocità si è dimostrato veloce fin dalla prima sessione di prove libere, confermando l’ottimo feeling in sella alla sua Aprilia RS 660 e conquistando la pole position. Sabato, Bianchi ha chiuso la giornata con un’importante vittoria in Gara 1, che di fatto gli ha permesso di ipotecare il titolo. Domenica mattina, al termine della Superpole Race, è arrivata l’ufficialità, grazie alla seconda vittoria del weekend.