La Coppa del Mondo di snowboard parallelo riparte da Scuol, azzurrini in gara a Folgaria

Conclusa la pausa per le festività, la Coppa del Mondo di parallelo di snowboard è pronta a tornare sul palcoscenico e lo farà sabato 11 gennaio nell'elvetica Scuol con un appuntamento a base di gigante: turno di qualificazione in mattinata e tabellone principale a partire dalle 13. Sono tredici gli atleti convocati dal direttore tecnico Cesare Pisoni, intenzionati ad arricchire ulteriormente il bottino stagionale che può già contare di cinque vittorie per dodici presenze complessive sul podio. La sfida elvetica aspetta al via Daniele Bagozza, Edwin Coratti, Maurizio Bormolini, Aaron March, Roland Fischnaller, Mirko Felicetti, Fabian Lantschner, Marc Hofer e Gabriel Messner al maschile, Lucia Dalmasso, Elisa Caffont, Jasmin Coratti ed Elisa Fava al femminile. Successivamente gli azzurri con l'eccezione di Fischnaller si sposteranno a Braies (Bolzano) per una serie di allenamenti fino al 13 gennaio. Sono invece otto gli atleti attesi a Folgaria, in provincia di Trento, per la tappa di Coppa Europa che propone un duplice appuntamento di gigante tra venerdì 10 e sabato 11 gennaio: il dt Pisoni ha previsto la partecipazione di Manuel Haller, Mike Santuari, Elias Zimmerhofer, Tommy e Sophie Rabanser, Sofia Valle, Fabiana Fachin e Giorgia Carnevali.