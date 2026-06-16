La confessione di Aryna Sabalenka: “Sono andata da uno psichiatra dopo il Roland Garros”

La numero uno del mondo, infatti, ha ammesso di aver avuto bisogno di aiuto da parte di un professionista per elaborare la sconfitta di Parigi ed ha ammesso di aver consultato uno psichiatra per ricevere gli strumenti giusti per lasciarsi alle spalle l’uscita di scena al Roland Garros. “Sicuramente ho avuto bisogno di tempo per riprendermi dopo il Roland Garros. Ho pensato molto a quella partita, è stata una sconfitta molto dura. Sono andata da uno psichiatra, stavo cercando un modo per lasciarmi alle spalle quanto accaduto“.