La confessione di Aryna Sabalenka: “Sono andata da uno psichiatra dopo il Roland Garros”

16 Giu 2026 - 15:43
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Sabalenka © Getty Images

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La bielorussa Aryna Sabalenka nel corso della conferenza stampa alla vigilia dell’esordio nel WTA 500 di Berlino ha spiegato di aver avuto problemi emotivi dopo la sconfitta al Roland Garros, superati con l’aiuto di uno psichiatra.

La numero uno del mondo, infatti, ha ammesso di aver avuto bisogno di aiuto da parte di un professionista per elaborare la sconfitta di Parigi ed ha ammesso di aver consultato uno psichiatra per ricevere gli strumenti giusti per lasciarsi alle spalle l’uscita di scena al Roland Garros. “Sicuramente ho avuto bisogno di tempo per riprendermi dopo il Roland Garros. Ho pensato molto a quella partita, è stata una sconfitta molto dura. Sono andata da uno psichiatra, stavo cercando un modo per lasciarmi alle spalle quanto accaduto“.

Sabalenka ha tratto giovamento dalla decisione: “Mi ha aiutato molto, a volte hai bisogno di parlare con qualcuno. Ho imparato molto su me stessa, queste situazioni ti rendono più forte. Non posso continuare a pensarci, devo andare avanti, a volte devi semplicemente accettare ciò che è successo“.

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