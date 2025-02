La break dance dà spettacolo a Firenze con il Red Bull BC One Cypher Italy

Firenze si prepara a vivere un’intensa due giorni all’insegna del breaking e della cultura Hip Hop. Il 26 e 27 aprile la Stazione Leopolda si trasformerà in un vero e proprio “tempio” di danza, musica e creatività, facendo da scenario a un weekend interamente dedicato all’esplorazione e alla celebrazione di un movimento artistico e culturale che dagli Anni ’70 ha segnato intere generazioni. Dopo le qualifiche di sabato, quest’anno tappa obbligata per tutti i partecipanti, domenica 27 aprile alle 17:30 si svolgerà il Red Bull BC One Cypher Italy, la finale nazionale della competizione di breaking più prestigiosa al mondo e che vedrà scontrarsi in battle 1vs1 i 16 migliori b-boy e le 8 più forti b-girl della scena italiana. I breaker daranno sfoggio del proprio talento, mettendo tecnica e passione in ogni singolo movimento e garantendo uno spettacolo imperdibile. I vincitori della finale nazionale di Firenze conquisteranno la possibilità di partecipare alla Red Bull BC One World Final, che quest’anno si terrà a Tokyo, in Giappone, il prossimo 9 novembre. Ad esclusione del Red Bull BC One Cypher Italy, per quale è previsto un biglietto acquistabile su TicketOne, il resto degli appuntamenti in programma per l’intero weekend saranno ad accesso libero, allo scopo di coinvolgere il pubblico e avvicinarlo alla cultura Hip Hop in tutte le sue sfaccettature, con una ricca scelta di attività, sfide e spettacolo. Un’occasione unica per respirare l’autenticità di questa cultura, incontrare artisti, condividere esperienze e lasciarsi ispirare dall’energia di una community dalla forte identità e in continua evoluzione.