Kompatscher: "Bene prova generale per olimpiadi ad Anterselva"

Quattro giornate di gara, all'insegna della solita autentica passione, 56.500 spettatori, 230 media accreditati e naturalmente loro: i 1000 volontari che, ancora una volta, hanno contribuito a rendere speciale l'appuntamento nella casa del biathlon altoatesino. A un anno dai Giochi olimpici invernali di Milano Cortina 2026, Anterselva ha concluso con un bilancio molto positivo la sua tradizionale tappa di Coppa del mondo di biathlon. L'edizione 2025 aveva una valenza particolare, una prova generale in vista dell'appuntamento olimpico. Per l'occasione, la Südtirol Arena Alto Adige ha proposto agli spettatori provenienti da tutta Europa una fisionomia diversa, dopo i necessari interventi di restyling avviati negli scorsi mesi. Un passaggio fondamentale per affrontare la storica parentesi olimpica, che vedrà i riflettori del biathlon puntati proprio su Anterselva. In Alta Pusteria, in occasione dell'ultima giornata di gare, dedicata alla staffetta femminile e alla prova di inseguimento maschile, hanno presenziato anche il presidente della Provincia autonoma di Bolzano, Arno Kompatscher, e l'assessore provinciale allo Sport, Peter Brunner, che hanno elogiato le migliorie apportate al centro biathlon di Anterselva. "Stiamo creando le condizioni per rendere questo impianto un'eccellenza infrastrutturale di livello internazionale, puntando su un progetto moderno e sostenibile, che garantisca ad Anterselva e a tutti gli appassionati di questa disciplina di usufruire di una struttura all'avanguardia anche per le generazioni future, sfruttando il lavoro compiuto in vista dei Giochi olimpici", ha spiegato Kompatscher. Per rendere Anterselva uno dei "teatri" più moderni dei Giochi olimpici 2026 sono stati compiuti numerosi interventi all'intera infrastruttura, che non sono certo passati inosservati agli occhi delle migliaia di spettatori presenti sulle tribune della Südtirol Arena Alto Adige. All'interno dello stadio è stata creata una nuova pista disegnata sopra il nuovo poligono di tiro, sono stati inseriti i nuovi pannelli screen sopra le sagome, in grado di permettere al pubblico di seguire meglio l'andamento delle gare. E a proposito di visuale: in occasione della quattro giorni è stato inaugurato anche il nuovo e moderno impianto d'illuminazione dello stadio, grazie alla realizzazione di sette nuovi piloni alti circa 40 metri. Sopra al rinnovato media center, che durante i Giochi potrà ospitare 300 giornalisti, sono state inaugurate le nuove postazioni per la stampa. Durante le giornate di gara è stato inoltre garantito l'ormai collaudato servizio navetta, che ha trasportato migliaia di spettatori e volontari allo stadio del biathlon e ritorno. Anterselva ha superato a pieni voti l'esame pre-olimpico. Tra un anno il sogno a cinque cerchi diverrà realtà.