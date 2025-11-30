Karate: Avanzini nuovo campione del mondo nei pesi massimi

Matteo Avanzini è il nuovo Campione del Mondo di Kumite, categoria +84 kg. L'atleta ventunenne delle Fiamme Gialle ha conquistato la medaglia d'oro ai Campionati Mondiali Senior di Karate 2025 al Cairo, Egitto, in una giornata storica che ha visto la Nazionale Azzurra chiudere la rassegna con un bottino complessivo di tre medaglie. La grande impresa di Avanzini è arrivata nei +84 kg di kumite con la vittoria in finale contro l'iraniano Saleh Abazari, Campione Asiatico 2024. Il match, estremamente combattuto e concluso sul punteggio di 2-2, si è risolto solo all'Hantei (decisione arbitrale), con l'arbitro centrale che, dopo attimi di suspense, ha indicato l'azzurro come vincitore. Avanzini riporta l'Italia sul gradino più alto del podio mondiale dei pesi massimi, scrivendo il suo nome nella storia del karate dopo i successi di Guazzaroni, Benetello e Maniscalco. Il suo percorso ha incluso la vittoria sul Campione del Mondo uscente, il francese Mehdi Filali.