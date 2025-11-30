Karate: Avanzini nuovo campione del mondo nei pesi massimi

Matteo Avanzini è il nuovo Campione del Mondo di Kumite, categoria +84 kg. L'atleta ventunenne delle Fiamme Gialle ha conquistato la medaglia d'oro ai Campionati Mondiali Senior di Karate 2025 al Cairo, Egitto, in una giornata storica che ha visto la Nazionale Azzurra chiudere la rassegna con un bottino complessivo di tre medaglie. La grande impresa di Avanzini è arrivata nei +84 kg di kumite con la vittoria in finale contro l'iraniano Saleh Abazari, Campione Asiatico 2024. Il match, estremamente combattuto e concluso sul punteggio di 2-2, si è risolto solo all'Hantei (decisione arbitrale), con l'arbitro centrale che, dopo attimi di suspense, ha indicato l'azzurro come vincitore. Avanzini riporta l'Italia sul gradino più alto del podio mondiale dei pesi massimi, scrivendo il suo nome nella storia del karate dopo i successi di Guazzaroni, Benetello e Maniscalco. Il suo percorso ha incluso la vittoria sul Campione del Mondo uscente, il francese Mehdi Filali.
Oltre al trionfo di Avanzini, sono saliti sul podio iridato gli alfieri del Kata Alessio Ghinami (Argento) e Terryana D'Onofrio (Bronzo). Alessio Ghinami (23 anni) ha conquistato l'argento nella finale del Kata Maschile, superato soltanto dal numero uno del ranking mondiale, il giapponese Kakeru Nishiyama. Ad aprire la giornata era stata Terryana D'Onofrio (Kata Femminile) che ha vinto la finale per il bronzo contro la statunitense Sakura Kokumai, confermando il bronzo mondiale del 2023. L'Italia ha chiuso i Campionati Mondiali Individuali 2025 con tre medaglie su dodici categorie, a conferma del valore della scuola italiana, qualificata con un atleta in ogni categoria e con cinque atleti complessivamente nelle finali di giornata.