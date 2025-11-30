Logo SportMediaset

Basket, Gallinari: "Ritorno a Milano difficile, per futuro non ho fretta"

30 Nov 2025 - 20:35

 "Tornare all'Olimpia? Aspetto un'offerta direttamente da Peppe Poeta nei prossimi giorni, quindi valuteremo… No scherzi a parte, il ritorno è difficile. Io sono sempre stato il primo tifoso dell'Olimpia, faccio il mio in bocca al lupo alla squadra e a Peppe, ci sono obiettivi importanti da raggiungere e ce la possono fare". Così Danilo Gallinari scherza ai microfoni di Sky Sport, a margine del World Legends Padel Tour, a proposito del suo futuro. "Faccio il mio in bocca al lupo a Peppe che ha tutte le carte in regola per avere una grandissima carriera da allenatore: ha il mix giusto tra essere furbo a gestire i momenti delle partite ma anche a gestire rapporti con i giocatori", ha detto Poeta. "Giocherò ancora? Vedremo, non c'è fretta. In questo momento ho tutto tranne che fretta di decidere, quindi con calma vedremo", ha detto Gallinari che ha parlato anche di Nazionale. "Ci sono tanti ragazzi giovani e un bel gruppo su cui costruire e costruire per anni. Una partita andata male ci sta, nelle qualificazioni può succedere di tutto, ma è bello vedere i ragazzi giocare e li seguo da lontano", ha concluso.

20:35
Basket, Gallinari: "Ritorno a Milano difficile, per futuro non ho fretta"
20:07
Karate: Avanzini nuovo campione del mondo nei pesi massimi
20:02
Padel, Fip Silver Como: Sussarello-Parmigiani vanno ko in finale
19:12
Allo Sliding Centre di Cortina test olimpici per lo slittino
19:00
Sci alpino, slalom donne Copper Mountain: in testa Shiffrin, miglior azzurra Della Mea