Karate, a Jesolo la Venice Youth League dei record

Jesolo torna al centro del mondo del karate con la Venice Youth League, ospitata dal 4 all’8 dicembre in piazza Brescia, presso le strutture del Palazzo del Turismo. Una competizione di calibro internazionale in cui oltre quattromila giovani atleti, suddivisi nelle varie categorie, combattono e si esibiscono nelle forme dei kata. Quest’anno si è battuto il record di sempre di club iscritti: sono 921, da 81 nazioni. In tutto, gli atleti iscritti sono 4.108 (raggiunto praticamente il limite di capienza per quasi tutte le competizioni), guidati da 908 allenatori. A controllare l’andamento delle gare ben 122 arbitri. Un evento che a suo modo rappresenta uno spaccato del mondo intero, considerato che ci sono giovani che arrivano anche da Ucraina, Siria, Iran e Turkmenistan, senza contare le nazioni che hanno la forza di inviare anche un solo rappresentante a giocarsi le gare, ce ne sono da tutto il mondo: Trinidad e Tobago, Senegal, Nuova Caledonia, Jamaica, Giappone, India, Islanda, Polinesia Francese e persino Aruba. Tra tutte le nazioni, da evidenziare lo storico esordio sui tatami della Youth League di Papua Nuova Guinea. C’è molta attesa per gli azzurri (saranno in 869 a vestire la maglia italiana, anche questo un record): le medaglie portate a casa durante i recenti campionati mondiali giovanili fanno ben sperare, c’è molta attesa anche per i loro risultati. Ricordiamo che ai campionati in scena sempre a Jesolo ad inizio ottobre si registrò uno stupendo record sportivo a livello nazionale: 15 medaglie, di cui 5 d’oro. Ad accompagnare questa variopinta schiera di amanti del karate anche parenti e amici, si stima che nel corso della manifestazione, per oltre una settimana, Jesolo sarà invasa almeno da diecimila persone.

Jesolo, cittadina marittima, così vivrà una seconda stagione turistica nel week end dell’Immacolata. Va detto che i numeri sono enormi: ad ottobre, durante i mondiali giovanili, il settore alberghiero ha fatturato 2,2 milioni di euro per merito dell’evento, cifre a cui si somma l’indotto per il territorio, i negozi e la ristorazione. L’organizzazione ha stimato almeno quattro milioni di fatturato indotto grazie alla manifestazione. L’evento sportivo però non si limita a consegnare medaglie, è anche utile per promuovere atteggiamenti e stili di vita ecosostenibili. Infatti, nel corso di questa Youth League saranno attivate strategie green, a partire dal riutilizzo dei materiali della precedente competizione, creando un circolo virtuoso. Per perseguire l’obiettivo di ridurre l’impatto dell’utilizzo della plastica durante l’evento saranno distribuite borracce e installate colonnine per la distribuzione dell’acqua. Saranno inoltre create delle isole per la raccolta e il riciclaggio dei rifiuti e allestiti banner informativi e cartellonistica multilingue in linea con le politiche SDGs (Obiettivi per lo sviluppo sostenibile, ndr). La logistica dell’entourage verrà gestita attraverso veicoli 100% elettrici. Merito di una organizzazione sempre impeccabile. Dice Davide Benetello, presidente Fijlkam Settore Karate WKF Executive Board member: “Colgo l’occasione, come presidente del Karate Italiano e candidato per le prossime elezioni del 21 dicembre, di ringraziare tutto lo staff della Federazione Italiana FIJLKAM e la MultiSport Veneto e tutti i volontari coinvolti per l’immenso impegno profuso per l’organizzazione del Campionato del Mondo di Venezia/Jesolo 2024 e le WKF youth League degli ultimi sei anni dal 2018 ad oggi. Organizzazioni che hanno ricevuto gli elogi di tutto il mondo”.

Jesolo infatti è diventata capitale del tatami giovanile a livello mondiale grazie a Multisport Veneto, società nata nel 2016 come braccio operativo di Asi Karate Veneto Centro Karate Noale, associazione fondata nel 1974 e affiliata alla Fijlkam, per far fronte a tutti gli aspetti organizzativi di eventi sportivi in generale e della Youth League in particolare. Asi Karate Veneto, fondata dal compianto professor Lino Vardiero ed ora presieduta dal figlio, il Maestro Vladi Vardiero, è una delle associazioni più titolate a livello nazionale per i numerosi risultati agonistici ottenuti dai propri atleti in quasi mezzo secolo di attività. Multisport Veneto ha curato le edizioni della Venice Cup Karate dal 2016 ad oggi. Ha al suo attivo una dozzina di eventi con un totale di presenze di oltre ventimila atleti in cinque anni.