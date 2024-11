IPPICA: KNIGHT'S CHOISE VINCE 164.A MELBOURNE CUP

Knight's Choice ha vinto la 164a edizione della principale corsa di cavalli australiana, la Melbourne Cup, con una quota di 80-1. Knight's Choice era molto indietro, ma il fantino irlandese Robbie Dolan si è fatto strada tra i 23 cavalli per vincere al fotofinish dal corridore allenato in Giappone Warp Speed. La gara ha un montepremi di 5,6 milioni di dollari e ha attirato cavalli da Irlanda, Giappone, Australia e Nuova Zelanda. Il 28enne Dolan era di base nella contea di Kildare in Irlanda prima di trasferire la sua famiglia nel Queensland, in Australia, otto anni fa. Ha lasciato il segno fin dall'inizio con due vittorie nel Gruppo 1. Ma fino a martedì avrebbe potuto essere più conosciuto downunder come cantante dopo la sua apparizione nella versione australiana del talent show televisivo The Voice nel 2022. Stava correndo per la prima volta nella Melbourne Cup. "Non ci posso credere - ha detto - Ho guardato tutte le Melbourne Cup degli ultimi 40 anni ieri sera e pensavo che la mia migliore possibilità fosse di convincerlo a restare e sperare di tornare a casa. Ha appena dimostrato a tutti che si sbagliavano".