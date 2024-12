Ippica: il Natale colora l'Ippodromo Snai San Siro

L'Ippodromo Snai San Siro si veste a festa, con una giornata in cui il fascino dell'ippica incontra la magia del Natale. Sabato 14 dicembre infatti è in programma un evento unico tra sport, musica, sapori della tradizione natalizia e divertimento in occasione della 16/ma tappa del Palio delle Regioni 2024-2025, la manifestazione voluta dal Masaf che, con i suoi 21 gran premi del trotto e del galoppo, valorizza l'ippica e celebra le eccellenze italiane. Dalle 12, così, l'iconico impianto di proprietà di Snaitech aprirà i suoi cancelli (Piazzale dello Sport 6), per una giornata in cui i più piccoli potranno anche incontrare Babbo Natale, mentre grazie al progetto "Alpacamp", per tutta la giornata sarà possibile scoprire da vicino il mondo degli alpaca. Gli adulti, tra sapori natalizi e food truck, potranno anche godersi un giro sulla carrozza storica alla scoperta degli angoli più suggestivi dell'Ippodromo Snai San Siro. Dalle 14, poi, spazio alle gare, con sette corse per la 37/ma giornata stagionale di trotto, in una giornata che vedrà Enrica Guidi madrina anche della sedicesima tappa del Palio delle Regioni.