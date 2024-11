IPPICA: CAPANNELLE, EXECUTIVE EK VINCE GP TRIOSSI, EAST ASIA IL GP CARENA

Il meraviglioso sabato ippico romano si è trasformato in un'altra giornata trionfale per Alessandro Gocciadoro, ormai indiscusso dominatore tra gli allenatori di trotto italiani, che all'Ippodromo Capannelle ha centrato entrambe le corse di gruppo riservate ai cavalli di 4 anni nelle quali, peraltro, si presentava come il netto favorito della vigilia. Nel prestigioso Gran Premio Tino Triossi (€. 154.000 - per cavalli europei di 4 anni - Gr. 1 - mt. 2.100) il driver emiliano ci ha messo del suo nel condurre alla vittoria l'atteso Executiv Ek. Gocciadoro è infatti riuscito a richiedere al suo allievo un allungo iniziale inconsueto che ha permesso al figlio del crack Face Time Bourbon di assumere il comando delle operazioni in meno di 200 metri. A quel punto il driver si è dovuto preoccupare solamente di gestire al meglio le energie del suo allievo conducendo a ritmo piuttosto sollecito e costringendo i sei avversari a seguirlo senza tentare sortite dalla corda (primo chilometro in 1.13.9). Nel giro conclusivo hanno cercato di progredire in seconda ruota Extra Model, Eolo Jet ed Ernesto Spritz ma senza ottenere risultati significativi perché Executiv Ek ha ulteriormente accelerato riuscendo a non farsi mai avvicinare. Conclusione ancora in bella spinta (ultimi 600 metri in 42 a media di 1.10) per il vincitore affermatosi a media di 1.12.6, valida anche se ben lontana dal record della corsa (detenuto da Zacon Giò con 1,11.3). Extra Model, sempre regolare e positivo a livello primario, è stato capace di rimanere in scia in retta di arrivo, ma nei pressi del traguardo ha dovuto subire il sorpasso di precisione di Edy Girifalco Gio (anch'esso allenato dal Team Gocciadoro) che ha fornito parziale conclusivo davvero ragguardevole. Poco fortunato Encierro che non ha mai trovato lo spazio per sprintare per linee interne e si è dovuto accontentare del quarto posto dietro a Extra Model.