Volley: Igor Novara, coach Bernardi prolunga fino al 2027

"Sono orgoglioso e felice di poter proseguire il mio lavoro a Novara, in questo club e in questa città mi sono sentito da subito accolto al meglio e questo mi ha dato modo di integrarmi in maniera perfetta. So perfettamente che il lavoro di un allenatore è legato in buona parte anche ai risultati, ma al di là di quello devo riconoscere che qui ho trovato grandissima stima e fiducia, sentimenti che sono assolutamente reciproci e che mi hanno consentito di lavorare in un contesto ideale. Ringrazio per questo la società, così come per la possibilità che mi è stata data di lavorare con dei roster importanti, da parte mia ritengo che Novara sia diventata importantissima per me e la mia famiglia. Qui si lavora bene e questa è una base importante - ha sottolineato coach Bernardi - Obiettivi? Come ogni anno, cercheremo di alzare l'asticella e di crescere e sono fiducioso che ci siano tutte le possibilità di fare un'altra grande stagione".