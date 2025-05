Igor Novara e coach Bernardi prolungano il contratto fino al 2027

Il tecnico dell'Igor Novara Lorenzo Bernardi ha prolungato di un anno l'accordo. La nuova scadenza è fissata per giugno 2027. Il coach guiderà ancora la squadra dopo i tre titoli (una Wevza Cup, la Challenge Cup e la Cev Cup) portati a casa nel corso delle prime due annate sulla panchina novarese. Il primo commento del direttore generale Enrico Marchioni: "Con Lorenzo abbiamo posto le basi, fin dal suo arrivo, per un nuovo corso tecnico e abbiamo portato avanti un ampio rinnovamento della rosa, portando a Novara atlete di talento e dalle ottime prospettive. Nel corso dei primi due anni assieme, abbiamo alzato gradualmente l'asticella e credo sia sotto gli occhi di tutti il bellissimo percorso compiuto, che ha portato tante atlete a compiere un vero e proprio salto di qualità e la squadra a crescere al punto da giocarci testa a testa con Conegliano l'accesso alla finale Scudetto. I tre trofei vinti assieme, hanno inoltre arricchito la bacheca del club. Oggi, che andiamo a rinnovare ulteriormente il roster, abbiamo la certezza di ripartire dall'allenatore ideale per questo progetto tecnico".