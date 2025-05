Tennis: Arnaldi e Bolelli premiati con Collare d'Oro

Matteo Arnaldi e Simone Bolelli hanno ricevuto il Collare d'Oro, la massima onorificenza del mondo dello sport. Ricevuti nella Sala delle Fiaccole del Coni, il primo è stato premiato per aver vinto la Coppa Davis 2023 nella quale l'Italia riuscì a battere l'Australia in finale, mentre Simone Bolelli è stato premiato con la massima onorificenza dello sport italiano sia per il titolo di due anni fa sia per il successo del 2024, conferma di un movimento sempre più dominante. A consegnare i Collari ai due tennisti azzurri sono stati il presidente del Coni, Giovanni Malagò, e il Segretario generale Carlo Mornati.