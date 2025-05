Internazionali Roma: Musetti si ritira dal doppio con Sonego per problema ad un braccio

Lorenzo Musetti, impegnato agli Internazionali nel doppio con Lorenzo Sonego, ha deciso di non disputare il match valido per i quarti per un problema al braccio. La coppia azzurra era attesa per la sfida contro quella composta dallo statunitense Henry Patten e il finlandese Harri Heliovaara ma evidentemente le fatiche del match vinto in due set contro il russo Daniil Medvedev durato un'ora e mezza ma interrotto per diverso tempo per pioggia, hanno lasciato strascichi e il tennista carrarino ha preferito non correre rischi. Musetti torna in campo già domani per i quarti di finale. Il match del numero 9 del mondo, contro il vincente di Zverev-Fils, non inizierà prima delle 20.30 sul Campo Centrale. In campo anche Alcaraz-Draper non prima delle 15.00.