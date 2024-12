Intesa Coni-Anci per promozione nei territori

CONI e ANCI puntano a promuovere l'attività sportiva amatoriale e agonistica in ambito locale attraverso iniziative territoriali che facilitino le attività sportive e motorie per ogni fascia d'età e di popolazione, con particolare riferimento allo sport giovanile sia per i normodotati sia per i diversamente abili. In ragione di ciò, un particolare riferimento riguarda il progetto giovanile Trofeo CONI, manifestazione sportiva under 14 anni, attuata in collaborazione con gli Organismi Sportivi, che rappresenta un patrimonio prezioso per il territorio che lo ospita, contribuendo alla creazione di una legacy positiva in termini di impatto socio-economico con i settori produttivi locali e di promozione turistica, trasmettendo una visione di sport che va oltre il terreno di gioco e si diffonde sul territorio.