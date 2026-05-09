Internazionali, Cobolli: "Giocare a Roma come fosse la prima volta, un grazie ai tifosi"

"Per me è sempre come se fosse la prima volta, sono sempre emozionato e sempre nervoso quando scendo su questi campi, però credo che abbia giocato al meglio delle mie capacità. Ovviamente non è stato il mio miglior tennis, però ho avuto un atteggiamento molto buono che mi ha aiutato anche grazie a questo splendido pubblico che mi ha spinto sin dal primo punto. E' sempre bello giocare davanti a loro e quest'anno per fortuna è andata meglio dell'anno scorso". Così Flavio Cobolli dopo aver ottenuto l'acceso al terzo turno degli Internazionali battendo in due set il francese Terence Atmane.