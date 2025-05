Internazionali, Ruud: "Berrettini trarrà beneficio da pubblico"

"Farò del mio meglio, naturalmente, abbiamo avuto un incontro molto duro quasi 5 anni fa qui quando c'era il Covid, quindi è stata una fortuna per me perché non c'erano tifosi a sostenerlo. Probabilmente lunedì saranno molto rumorosi, ma sarà divertente". Così Casper Ruud in mixed zone commentando il terzo turno degli Internazionali d'Italia che lo vedrà di fronte Matteo Berrettini. "Vivrò un'atmosfera davvero molto bella e lui ne trarrà sicuramente beneficio - ha aggiunto -. So che gli piace giocare in casa. È di qui, di Roma, quindi è l'eroe del pubblico, ma cercherò di fare del mio meglio per fermarlo". E poi ancora: "È un grande giocatore con armi pericolose, un servizio incredibile e una bella lettura del gioco, ha avuto alcune vittorie davvero buone quest'anno, quindi ho davvero bisogno di portare il mio gioco lunedì".