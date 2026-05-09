Internazionali, Cobolli batte Atmane e vola al terzo turno. Sfiderà l'argentino Tirante

Flavio Cobolli vince all'esordio degli Internazionali d'Italia. Batte in due set il francese Terence Atmane con il punteggio di 7-6, 6-3 in un'ora e 46 minuti. Il numero 12 del ranking ha giocato alla Bnp Paribas Arena, la cui vicinanza allo stadio Olimpico ha fatto sì che il tennista romano e tifoso della Roma giocasse il primo set durante gli inni e i cori della Lazio. Al terzo turno, Cobolli affronterà l'argentino Thiago Agustin Tirante.