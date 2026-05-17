Bolelli e Vavassori tingono gli Internazionali di azzurro: primo trionfo in doppio a Roma

"Ce l'abbiamo fatta era un risultato che volevano tanto lo cercavamo da tanto tempo, vincere qui è una emozione unica questo trofeo non è nostro ma è di tutti ci avete trascinati dal primo giorno fino ad oggi. Seza di voi non saremmo qui È un torneo che viene da un lavoro immenso e un periodo tosto, grazie ad Andrea che mi sta allungando la carriera. Ci toglieremo tante altre grandi soddisfazioni. Siamo un team fantastico, dedico questo trofeo a mia madre". Così Simone Bolelli sul Centrale del Foro Italico dopo aver vinto in coppia con Andrea Vavassori il titolo di doppio agli Internazionali. "Condividere questo percorso con Andrea è bellissimo, continuiamo così-. Vorrei fare i complimenti ai nostri avversari. Sono un esempio, c'è tanto rispetto. È stato per me un percorso lungo, qualcosa di inimmaginabile. Grazie a tutti, al presidente Binaghi, stiamo facendo un lavoro straordinario, l'Italia è sul tetto del mondo, Giocare in questa cornice è incredibile. E il doppio può migliorare anche nei prossimi anni", ha aggiunto Vavassori commosso.