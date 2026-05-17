Bolelli e Vavassori tingono gli Internazionali di azzurro: primo trionfo in doppio a Roma
Battuti in finale Granollers/Zeballos 7-6, 6-7, 10-3
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Simone Bolelli e Andrea Vavassori (numero 7 del seeding) trionfano nel doppio agli Internazionali di Roma dopo una combattutissima finale decisa solo al supertiebreak (7-6, 6-7, 10-3) contro la coppia formata dallo spagnolo Granollers e dall'argentino Zeballos ((secondi favoriti del tabellone di doppio) e fanno esplodere il pubblico del Foro italico, che ora con Sinner sogna una doppietta tricolore.
Primo trionfo di una coppia azzurra a Roma per Bolelli e Vavassori, che conquistano il secondo titolo in un Masters 1000 in carriera dopo Miami e soprattutto un successo storico per il tennis italiano: il trofeo torna in Italia dopo 66 anni, dall'affermazione di Pietrangeli/Sirola (in un'edizione condivisa con gli australiani Emerson/Fraser in una finale sospesa e mai completata). L'ultimo italiano a trionfare a Roma prima di oggi era stato Omar Camporese nel 1991, in coppia con Goran Ivanisevic.
La partita
Primo set complicato per gli azzurri, subito sotto pressione e costretti a rincorrere dopo il break subito nel terzo game. Bolelli e Vavassori reagiscono salvando diverse palle break e, nel momento decisivo, recuperano fino al 5-5 annullando anche un set point. Il parziale si decide al tie-break, dove gli italiani resistono a tre set point e chiudono 10-8 con uno scambio spettacolare a rete. Nel secondo set l'equilibrio resta totale: ancora occasioni da entrambe le parti e altri set point salvati dagli azzurri nel dodicesimo game, ma al tie-break questa volta sono Granollers/Zeballos ad avere la meglio per 7-3. Nel super tie-break finale, però, Bolelli e Vavassori alzano il livello in modo netto: partenza aggressiva, pochi errori e dominio completo fino al 10-3 che chiude la partita e consegna agli italiani uno dei successi più importanti della carriera.
"Un titolo che volevamo tanto"
"Ce l'abbiamo fatta era un risultato che volevano tanto lo cercavamo da tanto tempo, vincere qui è una emozione unica questo trofeo non è nostro ma è di tutti ci avete trascinati dal primo giorno fino ad oggi. Seza di voi non saremmo qui È un torneo che viene da un lavoro immenso e un periodo tosto, grazie ad Andrea che mi sta allungando la carriera. Ci toglieremo tante altre grandi soddisfazioni. Siamo un team fantastico, dedico questo trofeo a mia madre". Così Simone Bolelli sul Centrale del Foro Italico dopo aver vinto in coppia con Andrea Vavassori il titolo di doppio agli Internazionali. "Condividere questo percorso con Andrea è bellissimo, continuiamo così-. Vorrei fare i complimenti ai nostri avversari. Sono un esempio, c'è tanto rispetto. È stato per me un percorso lungo, qualcosa di inimmaginabile. Grazie a tutti, al presidente Binaghi, stiamo facendo un lavoro straordinario, l'Italia è sul tetto del mondo, Giocare in questa cornice è incredibile. E il doppio può migliorare anche nei prossimi anni", ha aggiunto Vavassori commosso.