Tennis, Cinà: "Tutto nuovo per me, mio sogno? Vincere Wimbledon"

"E' tutto molto nuovo per me. Giocare a Roma in casa sarà speciale, non vedo l'ora di iniziare. Sono nato con la racchetta in mano, c'è una bella intesa con mio papà allenatore, sono felice di averlo come coach. Il mio sogno? Vincere Wimbledon". Così il tennista azzurro Federico Cinà, alla presentazione del sorteggio del tabellone femminile degli Internazionali d'Italia 2025. "Fa piacere essere accostato a campioni ma devo pensare alla mia strada che è molto lunga, è un momento per il tennis italiano che è fantastico, spero che continui così", ha aggiunto.