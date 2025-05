Internazionali, Brignone incontra Paolini: "Bravissima"

Scambio di battute in mix zone tra Jasmine Paolini e la sciatrice azzurra, Federica Brignone, da ieri al Foro Italico per assistere agli Internazionali. "Ciao, come stai? Stai recuperando?", la domanda della tennista azzurra che trova un sorriso da parte della Brignone. "Si, si", replica la sciatrice. Le due si fanno l'in bocca al lupo a vicenda con la detentrice del coppa del mondo generale di discesa e Super G che conclude con i complimenti a Jasmine per l'incontro vinto oggi: "Sei stata bravissima". Nella giornata odierna la Brignone ha incontrato anche Matteo Berrettini e Jannik Sinner.