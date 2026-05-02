Atletica, i quartetti azzurri per le gare odierne delle World Relays

02 Mag 2026 - 12:00
© Fidal/Fidal

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Sono state diramate in tarda mattinata le 5 formazioni azzurre che scenderanno in pista dalle 14:05 di oggi pomeriggio nella prima giornata dell'ottava edizione delle World Relays, programmate a Gaborone in Botswana.

4x100 mista - primo turno:Junior Tardioli, Elisa Valensin, Andrea Bernardi, Irene Siragusa
4x400 mista - primo turno:Lorenzo Benati, Anna Polinari, Vladimir Aceti, Eloisa Coiro
4x100 donne - primo turno:Alice Pagliarini, Gloria Hooper, Margherita Castellani, Zaynab Dosso
4x100 uomini - primo turno:Samuele Ceccarelli, Filippo Randazzo, Fausto Desalu, Chituru Ali
4x400 donne - primo turno:Rebecca Borga, Virginia Troiani, Alessandra Bonora, Alice Mangione

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2026

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