Nba: Lakers eliminano Houston, Detroit e Toronto a gara-7

I Lakers si impongono con autorità a Houston in gara-6 e chiudono la serie sul 4-2, trascinati dai 28 punti di LeBron James per andare a sfidare gli Oklahoma City Thunder al prossimo turno. A Orlando i Detroit Pistons rimangono in vita rimontando 24 punti di svantaggio nella ripresa, approfittando di un tragico secondo tempo al tiro dei Magic e forzando gara-7 nella serie. Si deciderà a gara-7 anche la serie tra Toronto e Cleveland, perché a 1.2 secondi dalla fine del supplementare di gara-6 RJ Barrett ha segnato una tripla folle grazie a un rimbalzo altissimo del pallone sul secondo ferro, regalando il successo ai Raptors che vale il 3-3 nella serie. Di seguito i risultati dei playoff Nba della notte: Orlando Magic-Detroit Pistons Gara-6 79-93 (Serie 3-3); Toronto Raptors-Cleveland Cavaliers Gara-6 112-110 OT (Serie 3-3); Houston Rockets-Los Angeles Lakers Gara-6 78-98 (Serie 2-4).