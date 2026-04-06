Incidente al crossodromo di Città di Castello, ferito un motociclista

Un giovane motociclista, di circa 20 anni, di San Marino, è rimasto gravemente ferito in un incidente avvenuto nel pomeriggio di oggi al crossodromo di Città di Castello. Il motociclista, si è appreso sul posto, era impegnato in una sessione di prove libere, quando ha perso il controllo del mezzo, durante un salto. Nessun altro è rimasto coinvolto nell'incidente. Il giovane è stato trasportato in elisoccorso, in codice rosso, all'ospedale di Perugia.