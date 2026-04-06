Ciclismo: Seixas vince la crono di apertura al Giro dei Paesi Baschi

06 Apr 2026 - 19:30

Paul Seixas stupisce tutti e vince con margine la cronometro di apertura del Giro dei Paesi Baschi. L'astro nascente del ciclismo francese su un breve percorso che presentava una salita iniziale di 2,5 km e un duro strappo finale, ha chiuso con il tempo di 17:09, distanziando di oltre 20 secondi tutti gli altri corridori. Secondo il connazionale Kevin Vauquelin a 23", terzo l'austriaco Felix Großschartner a 27". Tra gli uomini di classifica quarto Primoz Roglic che paga 28", sesto il suo compagno di squadra Florian Lipowitz a 33", fuori dalla top ten Isaac del Toro, distaccato di 50". Per il 19enne Seixas, che con questo risultato ottiene anche la maglia di leader, è la terza vittoria tra i professionisti, la prima ottenuta in una prova contro il tempo.

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