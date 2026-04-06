Tennis: Berrettini-Vavassori avanti nel doppio a Montecarlo

06 Apr 2026 - 13:08

Matteo Berrettini e Andrea Vavassori, coppia azzurra nel torneo di doppio a Montecarlo, hanno vinto all'esordio contro l'australiano Alex de Minaur e il britannico Cameron Norrie, imponendosi in due set col punteggio di 6-4, 4-6, 10-4. Agli ottavi di finale, i due italiani affronteranno le terze teste di serie del tabellone, la coppia formata dal finlandese Harri Heliovaara e dal britannico Henry Patten. Nel torneo di doppio sono iscritti anche Jannik Sinner - che ieri ha vinto all'esordio in coppia col belga Zizou Bergs - Flavio Cobolli e Lorenzo Darderi, i quali giocheranno domani insieme contro Goransson-King.

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