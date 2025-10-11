In 5.000 a Napoli per l'Overdrive Festival, motori e acrobazie

Napoli ha dato il via alla sua grande festa dei motori: con il rombo delle auto e il battito dell'energia creativa, si è aperta oggi al Centro Direzionale Napoli Overdrive, il festival che fino a domenica celebra il futuro tra tecnologia, musica e visione urbana. In cinquemila hanno passeggiato tra le auto presenti, veri gioielli delle quattro ruote: Ferrari SF90, F40, Purosangue, Lamborghini STO, Lotus, Aston Martin e Porsche. Altrettanti hanno assistito alle evoluzioni di Alvaro Dal Farra e dei suoi stuntman che hanno letteralmente volato tra i grattacieli del Centro Direzionale. "E' un momento importante per la nostra città e per il Centro Direzionale - le parole del sindaco, Gaetano Manfredi, intervenuto all'inaugurazione - Abbiamo dimostrato che quest'area può essere luogo di eventi. Una sperimentazione sulla quale il Comune ha investito e creduto e le prime risposte sono già positive". La Presidente della IV municipalità, Maria Caniglia, ha sottolineato: "L'Overdrive Festival è un'altra tessera di un mosaico che ridisegna il Centro Direzionale di Napoli rendendolo vivo, moderno e in piena trasformazione. Qualche mese fa è stata inaugurata la nuova metro che rappresenta un traguardo significativo per la mobilità urbana, avvicinando l'intera zona al centro storico della città, liberandola finalmente da un isolamento decennale. Eventi come questo, quindi, sono il cuore pulsante di un Centro Direzionale che torna finalmente a essere protagonista. Continueremo, come in questi anni, a investire su infrastrutture, spazi e iniziative per rendere l'area sempre più viva e attrattiva anche oltre l'orario di chiusura degli uffici". Per l'organizzatore Antonio Olivieri una scommessa vinta: "Napoli Overdrive ha mantenuto le promesse: show, motori, adrenalina, stuntman, spettacolo e tanta sicurezza. Siamo decisamente soddisfatti di come è andata la prima giornata. Grazie al sostegno del Comune si apre una tre giorni all'insegna delle quattro ruote". La mattinata è stata dedicata ai corsi di guida sicura per studenti degli istituti superiori, organizzati da Guidare Sicuri ASD di Marco Mongelluzzi. Oltre 400 i ragazzi delle scuole che hanno ascoltato le indicazioni di Mongelluzzi che ha sottolineato l'importanza dell'uso corretto delle cinture di sicurezza anteriori e posteriori, evidenziando il ruolo fondamentale delle nuove generazioni nella promozione della sicurezza stradale. Tra le iniziative scientifiche, particolare attenzione ha suscitato la presentazione del progetto dell'auto ubriaca, realizzato dal professor Francesco Barbato in collaborazione con Mele Motorsport, che utilizza basi neurofisiologiche per simulare le alterazioni cognitive e motorie causate dall'alcol alla guida. L'evento, gratuito e organizzato da Antonio Olivieri con la collaborazione del Comune di Napoli, ha offerto ai visitatori un programma ricco di spettacoli e dimostrazioni: dalle sfilate di auto da competizione, one-off e classiche, all'esposizione di supercar e superbike, fino alle parate di auto e moto da sogno e alle emozionanti esibizioni di freestyle e stuntman internazionali, che hanno sfilato tra i grattacieli del Centro Direzionale. Gli Stuntman di Alvaro Dal Farra hanno incantato i presenti proponendo anche una slitta volante opportunamente modificata. Collaborazioni con l'Università Federico II e la Scuderia UniNa hanno ulteriormente arricchito l'evento, confermando il ruolo di Napoli Overdrive come punto di riferimento per grandi eventi nazionali e internazionali. Ma non solo motori. Ieri sera gala ufficiale da Gran Gusto con il direttore generale Marco Zuppetta. Poi Radio Marte la radio ufficiale della manifestazione e gli spettacoli dal vivo che hanno reso il Centro Direzionale vivo più che mai dalla mattina alla sera.