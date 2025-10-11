Logo SportMediaset
In evidenza
Mondiale per Club 2025Caso scommesseInchiesta CurveNapoli Scudetto 2025

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy

In 5.000 a Napoli per l'Overdrive Festival, motori e acrobazie

11 Ott 2025 - 17:04

Napoli ha dato il via alla sua grande festa dei motori: con il rombo delle auto e il battito dell'energia creativa, si è aperta oggi al Centro Direzionale Napoli Overdrive, il festival che fino a domenica celebra il futuro tra tecnologia, musica e visione urbana. In cinquemila hanno passeggiato tra le auto presenti, veri gioielli delle quattro ruote: Ferrari SF90, F40, Purosangue, Lamborghini STO, Lotus, Aston Martin e Porsche. Altrettanti hanno assistito alle evoluzioni di Alvaro Dal Farra e dei suoi stuntman che hanno letteralmente volato tra i grattacieli del Centro Direzionale. "E' un momento importante per la nostra città e per il Centro Direzionale - le parole del sindaco, Gaetano Manfredi, intervenuto all'inaugurazione - Abbiamo dimostrato che quest'area può essere luogo di eventi. Una sperimentazione sulla quale il Comune ha investito e creduto e le prime risposte sono già positive". La Presidente della IV municipalità, Maria Caniglia, ha sottolineato: "L'Overdrive Festival è un'altra tessera di un mosaico che ridisegna il Centro Direzionale di Napoli rendendolo vivo, moderno e in piena trasformazione. Qualche mese fa è stata inaugurata la nuova metro che rappresenta un traguardo significativo per la mobilità urbana, avvicinando l'intera zona al centro storico della città, liberandola finalmente da un isolamento decennale. Eventi come questo, quindi, sono il cuore pulsante di un Centro Direzionale che torna finalmente a essere protagonista. Continueremo, come in questi anni, a investire su infrastrutture, spazi e iniziative per rendere l'area sempre più viva e attrattiva anche oltre l'orario di chiusura degli uffici". Per l'organizzatore Antonio Olivieri una scommessa vinta: "Napoli Overdrive ha mantenuto le promesse: show, motori, adrenalina, stuntman, spettacolo e tanta sicurezza. Siamo decisamente soddisfatti di come è andata la prima giornata. Grazie al sostegno del Comune si apre una tre giorni all'insegna delle quattro ruote". La mattinata è stata dedicata ai corsi di guida sicura per studenti degli istituti superiori, organizzati da Guidare Sicuri ASD di Marco Mongelluzzi. Oltre 400 i ragazzi delle scuole che hanno ascoltato le indicazioni di Mongelluzzi che ha sottolineato l'importanza dell'uso corretto delle cinture di sicurezza anteriori e posteriori, evidenziando il ruolo fondamentale delle nuove generazioni nella promozione della sicurezza stradale. Tra le iniziative scientifiche, particolare attenzione ha suscitato la presentazione del progetto dell'auto ubriaca, realizzato dal professor Francesco Barbato in collaborazione con Mele Motorsport, che utilizza basi neurofisiologiche per simulare le alterazioni cognitive e motorie causate dall'alcol alla guida. L'evento, gratuito e organizzato da Antonio Olivieri con la collaborazione del Comune di Napoli, ha offerto ai visitatori un programma ricco di spettacoli e dimostrazioni: dalle sfilate di auto da competizione, one-off e classiche, all'esposizione di supercar e superbike, fino alle parate di auto e moto da sogno e alle emozionanti esibizioni di freestyle e stuntman internazionali, che hanno sfilato tra i grattacieli del Centro Direzionale. Gli Stuntman di Alvaro Dal Farra hanno incantato i presenti proponendo anche una slitta volante opportunamente modificata. Collaborazioni con l'Università Federico II e la Scuderia UniNa hanno ulteriormente arricchito l'evento, confermando il ruolo di Napoli Overdrive come punto di riferimento per grandi eventi nazionali e internazionali. Ma non solo motori. Ieri sera gala ufficiale da Gran Gusto con il direttore generale Marco Zuppetta. Poi Radio Marte la radio ufficiale della manifestazione e gli spettacoli dal vivo che hanno reso il Centro Direzionale vivo più che mai dalla mattina alla sera. 

Ultimi video

01:02
DICH GHIOTTO A TRENTO 10/10 DICH

Davide Ghiotto: "Abbiamo una grandissima responsabilità con l'Olimpiade in casa"

10:02
DICH LARISSA IAPICHINO DICH

Larissa Iapichino: "La delusione mondiale è già alle spalle"

03:24
DICH FEDERICA PELLEGRINI E GIUNTA DICH

Federica Pellegrini e Matteo Giunta a SportMediaset: "Tanti impegni, ma il più importante è nostra figlia"

02:18
DICH MARTINENGHI DICH

Martinenghi: "Fantastico rappresentare la tua Nazione"

02:45
DICH GOGGIA DA TRENTO DICH

Goggia: "Per noi italiani sarà una grandissima emozione disputare un'Olimpiade in casa"

01:57
DICH PARIS DA TRENTO DICH

Dominik Paris: "Il fisico c'è, la testa pure, adesso mi serve un po' di fortuna"

01:48
DICH WIERER DA TRENTO DICH

Wierer: "Estate molto impegnativa, emozione unica i Giochi a casa mia"

01:45
DICH BRIGNONE DA TRENTO DICH

Brignone: "Le mie condizioni stanno migliorando",

02:09
DICH PELLEGRINO DA TRENTO DICH

Chicco Pellegrino: "Voglio andare forte subito per poi ritoccare la condizione per l'Olimpiade"

01:27
Non solo sport per Nadia

Nadia Battocletti si racconta

01:48
Atletica azzurra d'oro

Furlani, quando l'atletica è d'oro

02:16
DICH BELINELLI DICH

Belinelli: "Orgoglioso per una carriera piena di soddisfazioni"

02:54
DICH DANIEL GRASSI DA TRENTO DICH

Daniel Grassl: "Per i Giochi sensazioni positive"

03:34
DICH DEBORA COMPAGNONI DICH

Debora Compagnoni: "Olimpiade di nuovo in Italia, l'attesa è grande per tutti"

01:27
DICH MATTIA GIOVANELLA (CURLING) A TRENTO 10/10 DICH

Mattia Giovannella: "Dovremo essere capaci di controllare le forti emozioni"

01:02
DICH GHIOTTO A TRENTO 10/10 DICH

Davide Ghiotto: "Abbiamo una grandissima responsabilità con l'Olimpiade in casa"

I più visti di Altri Sport

DICH TAMBERI A TRENTO 9-10 DICH

Tamberi: "Stagione difficile, ho metabolizzato la delusione Mondiale"

DICH MATTARELLA DISCORSO VOLLEY DICH

Mattarella: "Voi esempio per i giovani. Vi aspetto presto"

DICH PILATO FESTA NUOTO

Pilato: "4° posto? Il messaggio è diverso"

Ecco le pallavoliste più belle al mondo

MCH VOLLEY DA MELONI 8/10 MCH

Volley, azzurre e azzurri dalla Premier Meloni: "Grazie per emozioni"

DICH PAOLINI BJK CUP 21/09 DICH

Paolini: "È"stato diverso dall'anno scorso, giocato due match perfetti"

Altri Sport ora per ora
Vedi tutti
19:19
Volley: Enzo Barbaro nominato amministratore delegato Lega Femminile
18:25
Pogacar: "Momento fantastico per me e per la squadra"
17:04
In 5.000 a Napoli per l'Overdrive Festival, motori e acrobazie
16:22
Sci, Sanoner: "I Mondiali 2031 sono una sfida per la Val Gardena"
15:28
Tennis: Sabalenka sconfitta, Pegula in finale Wuhan contro Gauff