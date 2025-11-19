Coppa Davis, Cobolli: "Il più bel giorno della mia vita"

"È speciale giocare su questo campo, è il giorno più bello della mia vita, ho sempre sognato di indossare questa maglia e farlo in Italia". Lo ha detto Flavio Cobolli, pochi minuti dopo aver battuto Filip Misolic, nel secondo match della sfida tra Italia e Austria della Coppa Davis. "Abbiamo sentito il vostro sostegno - ha aggiunto - ma è solo il primo giorno e avremo bisogno di voi ancora per un po'". Su Matteo Berrettini, vincitore contro Rodionov per 6-3, 7-6, Cobolli, dopo avergli fatto i complimenti per la bella partita giocata, ha detto che "ci motiva a fare del nostro meglio: la squadra è compatta siamo pronti a fare del nostro meglio e a lottare l'uno per l'altro", ha concluso.