Coppa Davis, Berrettini: "Vittoria per tutti, adesso daje Cobolli"

"C'è poco da dire, se non che mi siete mancati da morire. Questo è il motivo per cui gioco a tennis, per queste emozioni, questo pubblico, per giocare la Davis. Grazie". Così Matteo Berrettini a caldo rivolgendosi al pubblico di Bologna dove grazie al suo successo in due set su Rodionov l'Italia si è portata sull'1-0 contro l'Austria in attesa della seconda semifinale tra Flavio Cobolli e Misolic. "Non sto giocando solo per me e per la mia squadra ma per tutti, non si deve mai mollare, anche uno 0-40 - ha detto il tennista romano - bisogna lottare. Questo è il bello della Davis, di questa competizione, ho pensato a portare a casa un punto alla volta e cercare di vincere la partita. Adesso grande gioia ma c'è ancora, speriamo, una partita da fare, fatevi sentire per Flavio e daje".