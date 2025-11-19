Ciclismo, Ciccone: "Sarebbe bello giocare a tennis con Sinner"

''Sarebbe bello giocare a tennis con Sinner, ma è meglio se penso a pedalare''. Lo ha detto Giulio Ciccone a cui oggi, al Carmagnini del '500 di Calenzano, è stato consegnato il premio internazionale di ciclismo 'Giglio d'Oro', riconoscimento giunto alla 52/a edizione. Il ciclista abruzzese è amico del campione altoatesino, ma non hanno mai trovato il tempo di fare qualche scambio insieme: ''Io gioco a tennis, mi piace, lo seguo da anni. Anche mio suocero gioca, quindi gioco con lui, insomma mi diverto, ma con Sinner siamo riusciti solo a fare qualche giro in bici, però con i nostri impegni sportivi è difficile ritrovarsi. Magari nel periodo che siamo entrambi a casa, è capitato di vederci a cena''. Ciccone, dopo un ottimo avvio di stagione alle Uae tour (gara a tappe negli Emirati Arabi) e al Tour of the Alps, il secondo posto alla Liegi-Bastogne-Liegi, il brutto infortunio nel Giro d'Italia e il riscatto con la vittoria per distacco alla Classica di San Sebastiàn in Spagna e il sesto posto nel mondiale in Ruanda, ha annunciato che, pur dovendo ancora concordare con la sua squadra (Lidl-Trek) gli impegni per il 2026, vorrà correre le 'classiche' e alcune corse a tappe.