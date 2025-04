Il Rally della Valle d'Aosta torna a Saint-Vincent

Dopo 13 anni di assenza, il Rally della Valle d'Aosta, presentato in conferenza stampa, torna a Saint-Vincent il 3 e 4 maggio con un'edizione da record. Saranno oltre 170 gli equipaggi al via, di cui oltre 40 valdostani, a cui si aggiungono altri 19 piloti o navigatori rossoneri. Undici gli equipaggi provenienti dalla Svizzera, due quelli femminili. "Questi numeri sono motivo di orgoglio - dice Marco Fiore, presidente Acva Sport -, non solo per me ma per tutto il movimento valdostano. Vogliamo dimostrare che anche in Valle d'Aosta si può organizzare un rally di alto livello". Il 46/o Rally della Valle d'Aosta, organizzato dall'Automobile Club Valle d'Aosta e da Acva Sport, partirà sabato 3 maggio alle 16.31 da piazza Cavalieri di Vittorio Veneto a Saint-Vincent, che sarà teatro anche dell'arrivo e delle premiazioni. Al mattino, dalle 8,30 alle 13,30, lo shakedown da Pollein a Brissogne farà da antipasto alla manifestazione. Saranno 73,5 i chilometri da percorrere nel minor tempo possibile dai concorrenti, divisi in tre prove speciali da ripetere due volte. Ma il cambio di località non sarà l'unica novità del 2025, con i piloti del Rally della Valle d'Aosta che torneranno a gareggiare in notturna. La prima prova speciale in programma sarà quella Nus-Verrayes (partenza alle 17.03), che sarà percorso di nuovo alle 21.20 dopo il riordino al parco assistenza, allestito nel piazzale della telecabina di Aosta. Domenica 4 maggio, dopo il riordino ad Aosta, gli equipaggi si sfideranno sulle prove speciali Saint-Vincent-Emarèse e Saint-Marcel-Fénis, con le partenze previste alle 9.29 e alle 10.32. Dopo il riordino e un altro passaggio al parco assistenza, i piloti si confronteranno di nuovo sulle stesse strade, prima di tornare a Saint-Vincent, dove l'arrivo dei concorrenti è in programma alle 16.01. "Sono cresciuto con il rumore dei motori delle macchine - dice Francesco Favre, sindaco di Saint-Vincent -, questo ritorno, come cittadino, è qualcosa di bellissimo, mentre come amministratore è un onore".