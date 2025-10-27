Il para climbing italiano risplende: cinque medaglie nell'ultima tappa di Coppa del Mondo

Nadia ha commentato così la prestazione: “Sono molto contenta. Peccato che sia finito il tempo e non me ne sia accorta. Avrei voluto fare un po’ di più, però sono comunque contenta.” Sonia si è accodata: “Eh sì, effettivamente un errore anche da parte mia: non mi sono proprio resa conto che il tempo passasse così velocemente, e quindi questo ci ha lasciato un po’ di amaro in bocca. Comunque abbiamo fatto lo stesso un buon lavoro. Nella stagione 2025 abbiamo fatto tripletta. Al Mondiale avevamo detto che avevamo ancora fame di vittoria e abbiamo vinto qui, quindi ora siamo pronte per ripartire. Continueremo a lavorare, un passo alla volta, impegnandoci a migliorare sempre di più con passione e determinazione. Questa vittoria la vogliamo dedicare a mio padre che è scomparso due settimane fa: ci ha sempre seguite ed è stato uno dei nostri più grandi tifosi.”