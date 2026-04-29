Ciclismo: Pogacar vince in volata, tappa e maglia al Giro di Romandia

29 Apr 2026 - 17:59
© Getty Images

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Dopo il quinto posto nel cronoprologo, Tadej Pogacar (UAE Team Emirates) è tornato alla vittoria nella prima tappa in linea del Giro di Romandia, la Martigny-Martigny di 171chilometri. Lo sloveno, scattato in salita ai -37 dall'arrivo, si è portato dietro un gruppetto di altri tre corridori, regolato poi in volata. Secondo Florian Lipowitz (Red Bull-Bora-Hansgrohe), terzo Lenny Martinez (Bahrain – Victorious), quarto Jorgen Nordhagen (Team Visma). Buon settimo posto per Antonio Tiberi (Bahrain – Victorious), attardato di 21 secondi.

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