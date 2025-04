Il 4 aprile riparte il Tour Bicimparo-Kinder Joy of Moving

Nel pomeriggio, spazio alla competizione e al divertimento per i giovani ciclisti. I tesserati della FCI si metteranno alla prova in percorsi di abilità in bicicletta, un banco di prova che servirà anche per selezionare la squadra regionale destinata alla finale nazionale di Bicimparo-KJOM, evento fissato per il 21 giugno a Viareggio, in occasione del Meeting Nazionale di Società per Giovanissimi 2025. Quest’anno il progetto si arricchisce di tre eventi speciali realizzati in collaborazione con un partner d’eccezione, il cui nome sarà presto svelato, promettendo ulteriori sorprese e momenti di grande coinvolgimento.