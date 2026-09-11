Iapichino: "La stagione della redenzione, emozionata e un po' stanca"

11 Set 2026 - 23:25
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"È una bellissima emozione, significa tanto per me questo titolo non solo per l'importanza della competizione. È stata una stagione che mi ha dato tanto, tra virgolette la stagione della redenzione. Oggi era un giorno particolare e ci tenevo a dare tutto in questa gara in onore di chi non c'è più e ci ha lasciato stamattina o qualche mese fa (il riferimento è a un lutto familiare avuto questa mattina, ndr). Sono emozionata e forse anche un po' stanca perché è l'ultima gara della stagione". Queste le parole, ai microfoni di Sky, di Larissa Iapichino dopo aver vinto l'Ultimate Championship nel salto in lungo. "Dopo settembre scorso ho promesso a me stessa di non sentire più le sensazioni che ho avuto dopo essere uscita nelle qualificazioni a Tokyo, che non significa non perdere mai più ma uscire dalla pedana consapevole di aver dato tutto - prosegue l'atleta fiorentina -. Quest'anno ho preso il ritmo e sono molto felice ma non si smette mai di migliorare: riposo, quindi, ma poi si ricomincia sempre più determinate". "Credo che quest'anno io e mio babbo (allenatore, ndr) abbiamo trovato la maturità che cercavamo - racconta Iapichino -. Siamo cresciuti insieme, mi ha preso che ero un'adolescente e ora sono una giovane donna e come tutte le relazioni ha un processo. Finalmente abbiamo trovato la maturità. Dopo Tokyo ci siamo parlati, abbiamo attuato delle strategie nuove che sono forse delle 'bischerate' ma ci hanno reso ancora più coesi ed è importantissimo".

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