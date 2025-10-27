Hockey femminile: la Roller Matera vince la Supercoppa italiana

Matera si conferma regina indiscussa dell'hockey su pista femminile italiano. La Roller Matera, infatti, ha messo in bacheca la quarta Supercoppa italiana, centrando il quarto successo consecutivo negli ultimi quattro anni. Il nuovo trionfo è stato celebrato ieri sera nella tensostruttura di via dei Sanniti a Matera, nella gara di ritorno della competizione nazionale contro la formazione del Trissino (Vicenza). Le atlete guidate dal tecnico Valerio Antezza sono riuscite nell'impresa di ribaltare la sconfitta maturata nella gara d'andata, disputata domenica 19 ottobre al "PalaDante", dove le venete si erano imposte per 5-4. Ieri, tra le mura amiche, le biancoazzurre hanno superato le avversarie in gara 2 per 5-3: un risultato che è valso la conquista della Supercoppa Italiana 2025. Le reti materane portano la firma di Rebecca Taccardi (momentaneo 1-1) e Pamela Lapolla (rigore del 2-2) nel primo tempo. Nella ripresa, dopo il nuovo vantaggio delle ospiti, è arrivata la tripletta di Lapolla, decisiva per il sorpasso e per il tabellino finale di 5-3.