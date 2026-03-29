Golf, Dp World Tour: vince Alex Fitzpatrick all'Hero Indian Open, sesto F. Molinari

L'inglese (otto birdie, tre bogey, un doppio bogey) ha operato la sua rimonta nel rientro con cinque birdie in sette buche e concedendosi il lusso di un doppio bogey a chiudere, perché nel frattempo Chacarra, al vertice alla 14ª, è crollato con tre bogey (75, +3, tre birdie, sei bogey). In terza posizione con 283 (-5) il francese Ugo Coussaud, il sudafricano MJ Daffue e l'inglese Andy Sullivan, in sesta, insieme a Molinari, anche gli scozzesi Ewen Ferguson e Calum Hill e un altro scozzese, David Law, ha affiancato Manassero. In 54ª Gregorio De Leo con 300 (+12) e in 65ª Stefano Mazzoli con 308 (+20).