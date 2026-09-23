Hamilton: "Fatto un lavoro incredibile. Rimonta? Voglio mantenere il secondo posto"

23 Set 2026 - 16:07
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Lewis Hamilton © Getty Images

Lewis Hamilton © Getty Images

Alla vigilia del weekend di Baku, Lewis Hamilton fa il punto sulle residue speranze di rimonta iridata con un sano bagno di realtà: "Antonelli ha 101 punti di vantaggio su di me, e soltanto in un paio di gare ha guadagnato una quarantina di punti, mentre noi abbiamo lavorato tantissimo soltanto per guadagnare qualche punticino qua e là. La strada è ancora lunga... E penso che io debba concentrarmi sul cercare di fare in modo di tenermi il secondo posto o magari provare in qualche modo a riprendere la Mercedes per il campionato Costruttori, sarebbe straordinario. Ma dobbiamo anche pensare a dove eravamo l'anno scorso e fin dove siamo arrivati quest'anno. A volte sembra tutto nero, c'è tanto pessimismo, ma io voglio guardare gli aspetti positivi. Abbiamo vinto una gara, abbiamo ottenuto dei podi e il team ha fatto un lavoro incredibile".

Consapevole del divario e della continuità del leader, il pilota britannico sposta dunque la priorità sulla difesa del secondo posto piloti e sulla caccia al Mondiale Costruttori, rivendicando con orgoglio i progressi della squadra nel corso di questi mesi: "E' stato fatto un lavoro incredibile".

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